金銀同様の価値がある氷と雪の世界

氷雪ツーリズムのシーズンが到来し、黒竜江省漠河市北極村は再び賑わいを見せており、氷と雪の世界が広がる小さな村には「活気」が漂っている。習近平総書記は10年前、「氷と雪に覆われる地も金銀同様の価値がある」という重要な理念を打ち出した。この理念は既に大いに実践され、中国の氷雪産業を質の高い発展と急成長の段階へと導いてきた。人民網が伝えた。

北極村の村民の人々は現在、大自然という資源を活かして、観光業関連の仕事で生計を立てるようになっている。村の人口の80％以上が関連産業で働いており、村の集団経済の売上高は100万元(1元は約22.1円)以上に達している。北極村党支部の高威書記は、「今年の春節(旧正月、今年は2月17日)に合わせた9連休中、当村は『神州（中国）の北極で過ごす春節』をテーマにしたイベントを開催し、観光客に没入型で雪原の景色や民俗文化を楽しんでもらう計画だ」としている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月2日