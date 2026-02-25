過去記事

今年も重慶で「春に向かう列車」が運行

人民網日本語版　2026年02月25日10:04

線路沿いで咲き誇るビジンウメの横を列車が通過し、春の景色広がる重慶軌道交通2号線の仏図関区間（2月23日撮影・斉嵐森）。

重慶市の人気撮影スポットとして、毎年春が到来する2月になると、重慶軌道交通2号線の仏図関区間において、「春に向かう列車」が運行される。線路沿いでは、艶やかなビジンウメの花が咲き誇り、その息を呑むような美しい景色を見ようと各地から来た観光客で賑わいを見せる。（編集KN）

重慶軌道交通2号線の仏図関区間で写真を撮影する市民や観光客（2月23日撮影・斉嵐森）。

