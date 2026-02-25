春節9連休中に地域跨ぎで移動した人の数が延べ28億人以上に

春節（旧正月、今年は2月17日）に合わせて、2月15日から23日までが9連休となった中国。中国交通運輸部(省)が24日に明らかした統計によると、連休中に、地域跨ぎで移動した人の数が過去最多を更新する延べ28億1000万人に達した。これは1日当たり平均で前年の春節連休比8.2％増の延べ3億1000万人となった。なかでも旧暦1月6日に当たる2月22日は延べ3億8000万人で、単日の過去最多数を更新した。人民日報が伝えた。

移動手段別で見ると、鉄道利用者数は延べ1億2000万人で、1日当たり延べ1341万人、前年の春節連休比11.5％増だった。

道路で移動（高速道路及び一般国・省道の有料交通機関以外の小型車で移動した人の数、道路の有料交通機関利用者の数を含む）した人の数は延べ26億5000万人で、1日当たり延べ3億人、前年の春節連休比8.0％増だった。

水路で移動した人の数は延べ1287万5000人で、1日当たり延べ143万1000人、前年の春節連休比21.6％増だった。

民間航空利用者は延べ2205万人で、1日当たり延べ245万人、前年の春節連休比7.4％増だった。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月25日