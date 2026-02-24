Uターンする車のトランクには両親の愛が「過積載状態」

「両親の愛」が詰まった土産の数々が満載されたトランク（撮影・潘凱強）。

春節（旧正月、今年は2月17日）に合わせて、2月15日から23日までが9連休となった中国。帰省からUターンする人々の車のトランクには、土産の数々が積み込まれ、「両親の愛」で過積載状態になっている。そして、「様々な乾物から菓子、さらには傘や靴まで持たせてくれた」や「春節が終わり、またトランクが土産でいっぱいになった。来年はトラックで帰省しないと」、「これは単なる菓子ではなく、お母さんの深い愛」といった投稿が相次いでいる。

「両親の愛」が詰まった土産の数々が満載されたトランク（撮影・侯欽悦）。

「両親の愛」が詰まった土産の数々が満載されたトランク（撮影・郝立翠）。

9連休が終わり、帰省していた人々が次々とUターンしている。そんな中、多くのネットユーザーが、小さいスペースながら両親の揺るぎない愛が「満載」となった自分の車のトランクを撮影した画像をネット上にアップしている。どれだけ土産を積み込んでも、両親の子供に対する思いを積みきることはできない。「故郷の味」が詰まった大小さまざまな土産には、体には気を付けてほしいという思いと再び離れ離れになる寂しさも込められている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月24日