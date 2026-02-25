春節9連休中の中国の出入国(境)者数が延べ1779万6000人に　1日平均10.1％増

2月15日から23日までが春節（旧正月、今年は2月17日）に合わせて9連休となった中国では、連休中に中国全土の出入国（境）検査所が審査した出入国（境）者数が延べ1779万6000人に達したことを中国国家移民管理局が明らかにした。1日当たり平均で延べ197万人7000人となり、前年の春節連休比10.1％増だった。1日当たりの出入国（境）者数が最も多かったのは2月21日で、延べ225万9000人だった。中国新聞網が伝えた。

うち、出入国（境）した中国大陸部の住民は延べ951万4000人で、1日当たりの平均数は前年の春節連休比10.2％増だった。香港特別行政区・澳門（マカオ）特別行政区・台湾地区の住民は延べ696万9000人で、1日当たりの平均数は前年の春節連休比8％増だった。外国人は延べ131万3000人で、1日当たりの平均数は前年の春節連休比21.8％増だった。入国した外国人のうち、延べ46万人にビザ免除措置が適用され、1日当たりの平均数は前年の春節連休比28.5％増だった。出入国（境）した列車・船・車両は70万5000本・隻・台で、1日当たりの平均数は前年の春節連休比19.4％増だった。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月25日