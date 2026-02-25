高まり続けるロボット人気　甘粛省蘭州

甘粛省蘭州市にあるモバイルロボット・トレンドプレイパークでは2月23日、四足歩行ロボットが来園客と交流していた。このロボットパークは、甘粛人型ロボット・イノベーションセンターが立ち上げた施設で、「鋼鉄の使者・時空の守護者―シルクロード横断の旅」をそのテーマとしている。ロボットたちは、「時空のガイド」となり、仮想シナリオの中で来園客と共に「ミッション」に挑む。渡し場での荷役から戦場での敵撃退、砂漠での疾走から壁画の修復に至るまで、来園客は、複数のロボットが連携して繰り広げる「年越しムードのシルクロード」を体験し、一味違った春節（旧正月、今年は2月17日）の雰囲気を堪能していた。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年2月25日