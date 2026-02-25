活況を呈する春節明けの採用活動　重慶

重慶市永川区の人民広場では、春節（旧正月、今年は2月17日）連休明けの最初の出勤日となった2月24日、出稼ぎ労働者を対象とした2026年度の重慶市の大型採用活動が開幕した。同活動は、「同郷の人を誘致し、故郷にUターンし、故郷の発展に貢献」をテーマに、永川区のメイン会場で1千社以上の企業が3万件以上の求人ポストを提供した。この日、重慶市の各区・県でも一斉に採用活動が行われ、帰郷した出稼ぎ労働者や各種求職者のために、効率的かつ精確な需給マッチングのプラットフォームが構築された。今回の採用活動は、3月末まで続く予定で、オンライン・オフライン計1千回の説明会が開かれ、計30万件の求人情報が公開される予定となっている。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年2月25日