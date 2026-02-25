中国初の独自開発量子コンピューターOS「本源司南」がオンライン公開
人民網日本語版 2026年02月25日13:20
安徽省量子計算工程研究センターは24日、中国初の独自開発量子コンピューター用オペレーティングシステム（OS）「本源司南（Origin Pilot）」のオンラインダウンロードを正式に開始したと発表した。これは世界で初めて一般公開され、ダウンロードが可能な量子コンピューター用OSであり、開発のハードルを効果的に下げ、中国の量子コンピューティング・エコシステムの自立化を加速させると見られている。人民日報が伝えた。
「本源司南」は、本源量子計算科技（合肥）股份有限公司が独自開発した製品で、2021年に初めて発表された。現在は、中国の「本源悟空」シリーズ量子コンピューターに搭載され、一般向けに開放されている。（編集YF）
「人民網日本語版」2026年2月25日
