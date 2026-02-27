香港特区で「中国人民抗日戦争勝利80周年勲章」の引き渡し式典

香港特区で26日、 「中国人民抗日戦争勝利80周年勲章」引き渡し式典が香港抗戦・海防博物館で開かれた。新華社が伝えた。

香港特区に寄贈された「中国人民抗日戦争勝利80周年勲章」（撮影・陳永諾）。

2025年は中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年にあたり、中国中央政府は、香港特区に博物館の館蔵品及び重要な展示品として「中国人民抗日戦争勝利80周年勲章」を寄贈。特区政府は心からの感謝の意を示した。

式典では、香港特区政府康楽・文化事務署の陳咏雯署長が特区政府を代表して中央政府が寄贈した勲章を受け取った。陳署長はスピーチの中で、「勲章を寄贈し、香港市民がそれを鑑賞し、その深い意義を感じて、愛国心を高めることができる機会を与えてくれた中央政府に感謝している。勲章は、『香港抗戦・海防博物館』の特別展『困難を共に切り抜け 共に平和を築く——澳門（マカオ）・香港地区人民抗戦勝利80周年展』で展示される」とした。

抗戦勝利80周年を記念して、中国は2025年に、抗日戦争参加し、現在も存命中の戦士、同志、将校、またはその遺族に勲章を授与した。勲章には、「勝利に向かって進む」をテーマにした彫刻が真ん中に施されているほか、陝西省延安市の宝塔山や黄河、五星、光、オリーブの枝、平和の象徴であるハトなどもデザインされている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月27日