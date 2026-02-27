中国の特許出願数、長年連続で世界首位

国家知識産権局（知財局）の統計によれば、中国国内の有効特許数は532万件に達し、世界で初めて500万件を突破した。第14次五カ年計画（2021～25年）期間中、中国国内の有効特許数は増加し続け、人口1万人あたりの高価値特許保有数は16件に達した。2025年の時点で、中国は特許出願数で長年続けて世界首位を維持している。人民日報が伝えた。

中国が高水準の科学技術の自立・自強の実現を加速させるうえで、特許創出は力強い支えとなっている。2025年末時点で、中国国内の高価値特許保有数は229万2000件に達し、その7割が戦略的振興産業関連だ。例えば、中国は世界の人工知能（AI）関連特許の60％を保有し、ロボット関連の特許数は世界全体の約3分の2を占め、グリーン・低炭素技術のPCT（特許協力条約）に基づく特許出願の国際公開数は長年続けて世界首位にある。

現在、中国の特許の平均審査期間は15ヶ月にまで短縮されており、これは同様の審査制度を採用する国々の中で世界最速の水準にある。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月27日