中国の海洋装備産業、有効特許数が世界の過半数を占める

「グローバル海洋装備産業特許発展報告（2025）」がこのほど開催された第3回崖州湾知的財産フォーラムで発表された。報告によると、現在までに世界の海洋装備産業における有効特許件数は30万6400件に達しており、技術の供給国・地域別に見ると、中国の海洋装備産業の有効特許件数は約16万6600件で、世界全体の54.4％を占めている。韓国、米国、日本がそれぞれ、2位、3位、4位につけている。人民日報が伝えた。

有効特許の保有件数は、その分野における国の特許力を示す指標であり、主要国の特許保有状況は現在の世界の海洋装備産業における競争構造とほぼ一致している。報告によれば、中国の海洋装備産業の有効特許は、特殊船舶や浮遊式プラットフォームの設計、水中作業用機器および関連装備、船舶外部構造部品や装置などの分野に主に分布している。過去10年間近くにわたり、中国の特許増加が世界の海洋装備産業における特許出願件数と登録件数の全体的な増加を牽引してきた。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年10月27日