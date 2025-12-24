中国の特許集約型産業、経済成長への寄与が着実に拡大

知的財産強国の建設を加速させるため、国家知的財産権局は関係当局とともにこのほど、「知的財産権強国建設発展報告（2025年）」をまとめた。報告によると、中国の特許集約型産業の2023年の付加価値額は16兆8700億元（1元は約22.2円）に達し、GDPに占める割合は前年比0.44ポイント上昇し、13.04％となり、経済成長への寄与は着実に拡大している。その中でも新型設備製造業の規模が最大で、付加価値額は4兆8808億元となり、特許集約型産業付加価値額全体に占める比率は28.9％だった。注目すべきは、特許集約型産業の研究開発投資強度は2.6％、労働生産性は1人当たり33万7000元に達しており、それぞれ非特許集約型産業の2.2倍、2.1倍となっていることだ。光明日報が伝えた。

報告によると、2024年末時点で中国の人口1万人当たりの高価値発明特許保有件数が前年比2.2件増の14件となった。国内の高価値発明特許の保有件数は同18.8％増の197万8000件に達した。このうち、戦略的新興産業に属する発明特許の有効件数は同15.7％増の134万9000件だった。さらに、中国の出願人が2023年に世界の主要国・地域で実体審査を経て権利化された発明特許の件数は同3000件増の5万3000件に達した。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年12月24日