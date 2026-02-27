春節連休中に複数の指標が過去最高を更新　「流動する中国」の活力が再び

春節（旧正月、今年は2月17日）に伴う9連休中に、「流動する中国」は再びその旺盛な活力とポテンシャルを示した。全国規模での地域を跨ぐ人の移動は前年同期比8.2％増の延べ28億人を超え、過去最高を更新した。国内旅行者数は延べ5億9600万人で、8連休だった2025年の春節連休と比べて延べ9500万人増えた。国内旅行総消費額は8034億8300万元(1元は約22.8円)だった。9連休中、複数の指標が過去最高を更新し、消費市場は供給・販売ともに盛り上がりを見せた。この活気あふれる消費ブームは、各家庭の団らんの喜びを映し出すと同時に、中国の消費市場のモデル転換と高度化という新たな姿も描き出している。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月27日