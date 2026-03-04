アイロンビーズにはまる中国の若者

アイロンビーズは元々、子供向けの知育玩具として販売されていたが、ソーシャルメディアで広く発信されるようになり、今ではストレス解消や人との交流、自分を表現するアイテムとして若者の間で人気となっている。あるデータによると、春節（旧正月、今年は2月17日）連休中に、アイロンビーズを共同購入した若い消費者の数は前年同期比で9018％増と、91倍以上に達した。この簡単な手作りを楽しむ玩具が若者の新たな余暇の選択肢になっているのはなぜなのだろうか？楽しさだけでなく、どんな点に注意し、重視すべきなのだろうか？中国新聞網が伝えた。

北京の小中高校の冬休み最終日、ショッピングモール・京西大悦城の中にある「DIYショップ」に行くと、たくさんの人が下を向いて、目の前にあるカラフルなビーズを一生懸命並べていた。店員の田分分さんは、アイロンで仕上げをしたり、道具を運んだりと、てんてこ舞いの忙しさだった。田さんは取材に対して、「この冬休み、店は毎日予約でいっぱいだった。客の9割がアイロンビーズを楽しみに来ていて、その主力層は学生だった」と振り返る。

アイロンビーズはカラフルなビーズを専用プレートの上に並べて、絵柄を作り、最後にアイロンの熱で溶かして接着し、プレート状に造形する玩具だ。アイロンビーズでチャームや冷蔵庫マグネット、立体的な装飾品、収納ケースなどを作ることができる。

田さんは、「アイロンビーズは決して難しいものではないが、作品を仕上げるためには忍耐力が必要。アイロンビーズがこれほど人気になっているのは、主に集中することでストレスを解消できるから。忙しい日常の中で立ち止まり、気持ちを落ち着けることができる。子供にとっては、集中力や忍耐力を鍛えることもできる」とした。

取材を通じて、ソーシャルメディアでは、アイロンビーズのスキルに関するやり取りや作品のシェア、初心者向けのQ&Aなどが注目を集め、アイロンビーズ関連の話題がずっと高い人気を保っていることが分かった。ECプラットフォームではアイロンビーズの材料セットや専用道具の売上が伸び続けており、多くの愛好者がオンラインで材料を買い、自宅でアイロンビーズを楽しんでいる。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月4日