中国の若者の間で流行する「初代同僚」というワードの背後には何が？

2025年の「若者流行語トップ10」にランク入りした「初代同僚」は、職場の同期を指し、キャリアの第一歩を共に踏み出した仲間を指している。このワードの流行は、社会で奮闘する若者たちが「純粋な友情」を渇望していることを反映している。

「相棒」が「戦友」に

若者が社会に出て就職すると、全く新しい環境下で、「一人前の大人」であることを期待される。しかし、駆け出しの若者は経験がなく、緊張してしまうものだ。

就職したばかりのことについて、北京で働く90後（1990年代生まれ）の小凡さんは、「毎日、『初代同僚』の小乙さんと一緒に昼ご飯を食べに行っていた」と振り返り、「彼女とは今でも、休みの日などに一緒にバドミントンをしたり、映画を見に行ったりしている」と話す。

このような同僚との精神的繋がりは、学生時代の友達との純粋な友情とも少し異なり、距離をおいて付き合う同僚との関係とも異なり、一緒に協力して仕事をしながら、少しずつ心を通じ合わせ、信頼を培った特別な関係となる。

支え合うパートナーとなる「初代同僚」

「職場に友情はない」という考えが一般的であった時代もある。はっきりと線引きする関係は、安心感があるものの、目に見えない高い壁もできてしまう。幸いにも、中国の今の若者は「初代同僚」という、助け合うことのできる相手を見つけることができている。「新人」で右も左も分からない状態から、仕事に慣れて余裕が出てくるまでの間、「初代同僚」は、同じ場所で仕事や生活をすると同時に、仕事をしながら一緒にいろんなことを経験して、成長していく。

「競争」はどこの職場でも付きものだが、本当の友情は「競争」という試練を乗り越えることができる。就職したばかりの時は、互いに励まし合い、一人前に仕事ができるようになると、肩を並べて取り組み、次第に生活における心強い味方や共有し合える相手となっていく「初代同僚」という概念は、人と人の関係というのは、ずっと同じ位置で足踏みさせるものではなく、一緒に進歩していけるものだということを、私たちに気付かせてくれる。仕事において成功を求める道において、「初代同僚」は重要なパートナーとして、一緒に進歩していくことで、健全で長続きする友情を育てることができる。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月3日