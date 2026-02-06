レンタルを好む中国の若者　消費はより理性的に

消費の観念が変化するにつれて、中国では「購入」より「レンタル」を好む若者が増えている。中国青年報社・社会調査センターが問卷網（wenjuan.com）と共同で実施した、青年1334人を対象とした調査では、回答者の約8割（77.3％）が「購入せずにレンタルを選んだことがある」と答えた。レンタルする物品で最も多いのはデジタルデバイス（42.5％）とアウトドア用品（38.9％）だった。

北京で働いている00後（2000年以降生まれ）の顔欣妍さん（仮名）は2025年、新疆維吾爾（ウイグル）自治区に旅行に行く時に、ジンバルカメラをレンタルした。購入すると3000‐4000元（1元は約22.6円）するカメラだが、10日間でわずか300元ちょっとでレンタルできたという。

陝西省西安市に住む90後（1990年代生まれ）の閆如月さんは子供の玩具をレンタルしてすでに3年になると言い、「子供の成長の過程では、年齢に合ったおもちゃを頻繁に替える必要がある。レンタルだとコストパフォーマンスが高いだけでなく、品揃えが充実していて、質もよい。業者は子供の特徴に合わせておすすめを紹介してくれる」と話す。

調査では、回答者の約8割（77.3％）が「購入せずにレンタルを選んだことがある」と答えた。クロス分析によると、回答した00後の割合が最も高く（82.2％）、以下、85後（1985－89年生まれ、79.7％）、90後（79.0％）と続いた。男女別で見ると、男性が（78.1％）と、女性の（76.5％）を上回った。都市のランク別で見ると、二線都市が最も多く（81.3％）、2番目は一線都市の81.0％だった。

では、若者はよく何をレンタルしているのだろうか？データによると、最も多いのはデジタル系（カメラやパソコン、ドローンなど）で42.5％。次に多かったのはアウトドア系（キャンプ用品やスキー用品など）で38.9％だった。その他、文化系（書籍や雑誌など、29.9％），工具系（工具や楽器、イベント設備など、29.1％）、衣類系（服や高級ブランドのカバン、アクセサリーなど、26.9％）、生活系（家具・インテリア、高級家電など、20.2％）などだった。

中国社会科学院・社会学研究所の研究員で、消費・文化社会学研究室の朱迪主任は、「若者の消費観念は現在変化している。以前の『買えないならあきらめる』と『高利貸しを利用しても手に入れたい』という両極端のスタイルから、『何が必要かまず見極め、それから現実的なアプローチを検討する』という理性的なスタイルへと変化している。若者は価格交渉や共有、レンタルといったスタイルを柔軟に使い、自身の購買力に合わせてニーズを満たしている。これは、現代の若者は消費に対し、より成熟していて、実務的であることを示しており、市場もそれに対応して供給するようになっている」と分析している。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月6日