中国の民生用軌道上リモートセンシング衛星数、世界2位を維持

中国は2025年、120基以上のリモートセンシング衛星を打ち上げた。これにより、民生用の軌道上リモートセンシング衛星は640基を超え、引き続き世界2位を維持していることがこのほど、中国地理情報産業協会への取材で分かった。新華社が伝えた。

これらの衛星は、光学、ハイパースペクトル、赤外線、マイクロ波といったタイプを網羅し、全天候・全時間帯での地球観測を実現している。商用リモートセンシング衛星は引き続き急速に発展しており、技術的ブレイクスルー、コンステレーション構築、応用分野の拡大において顕著な進展を遂げている。

2025年には、中国で最高の空間分解能を誇る商用リモートセンシング衛星である「四維高景1号03・04星」、初のフルポラリメトリック観測能力を備えた商用SAR衛星「AIRSAT-05星／海哨2号衛星」、地質業界初のハイパースペクトルリモートセンシング小型衛星「地質1号」、電力業界初のリモートセンシング衛星「電力工程号」などが相次いで打ち上げに成功した。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年3月4日