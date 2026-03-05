北京でオンラインで医療保険を利用し薬品購入可能なサービスが薬局900店以上カバー

「インターネット+医療保険」が踏み込んで推進されるにつれて、デジタル化が今、医療保険サービスのレベルを継続的に押し上げている。薬を家まで届けてもらうことができるサービスを提供する「美団買薬」を見ると、北京においてオンラインで医療保険を利用し、薬を購入した人の数は累計で約400万人に達している。「何度も足を運ぶ」から「指先ひとつで完了」というオンラインでの医療保険を利用した薬の購入が、北京市民のために、24時間・全世帯をカバーする健康を守るネットワークを築きつつある。

北京においてオンラインでも医療保険を利用して薬を購入できるようになってからというもの、市民の薬を購入するスタイルにも大きな変化が生じている。「美団買薬」のデータによると、同サービスを利用したことで、ユーザーが薬を買うために自分で移動する距離がすでに累計で数千万キロ節約された。現時点で、「美団買薬」がカバーする北京の医療保険が利用できる薬局は900店以上に達している。これはサービス立ち上げ当初と比べると233％増と大幅に増加している。現在、オンラインで医療保険を利用して薬を購入することができる薬局のうち、24時間営業の薬局が占める割合は45％に達し、夜間（午後10時から翌日8時）の注文が全体の20％を占めている。

北京市朝陽区に住む女性・王さんは、「以前、夜中に熱が出たり、胃が痛くなったりしたら、厚着をして外出し、24時間営業の薬局を探さなければならなかった。でも、今は美団で医療保険を利用し、薬を購入できるようになった。注文から30分ほどで、配達員が届けてくれる」としみじみと話す。

購入できるだけでなく、その品揃えも優れている。北京でオンラインで医療保険を利用して購入できる薬の種類は約8000種類で、サービス立ち上げ当初と比べて138％増となっている。春に発症する人が多いアレルギー用の薬や風邪薬、胃腸薬、皮膚の薬といった常備薬に至るまで購入できるようになっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月5日