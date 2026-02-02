北京の病院で中国初のオンライン初診が今月1日から可能に

北京児童病院と首都児童医学センターの児童成長・発育科や児童栄養科、児童皮膚疾患科では今月1日からオンラインでの初診が可能になった。中央テレビニュースが伝えた。

中国国家衛生健康委員会は2026年1月から、北京市が全国に先駆けて、オンラインでの初診を1年間を期限に試験的に実施することを認可した。患者は上記の2病院の3診療科において、オンライン初診を予約できる。

これまで、オンライン診療は、よくある疾患や慢性疾患の再診に限られている場合がほとんどで、患者が医療機関の診察記録などを提示しなければならなかった。オンラインで再診だけではなく、初診も受けることができるようになったことは、医療サービスの質をさらに高くするための大きな一歩となる。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月2日