北京の地下鉄1・2号線など15駅にエスカレーター増設へ

北京の地下鉄1号線や2号線などをよく利用する人に朗報だ。2026年の北京市の交通総合管理行動計画が今月2日に発表された。北京はバリアフリー設備の設置を今年も進める計画で、地下鉄の1号線と2号線といった路線にエスカレーターが増設されることになっている。報道によると、1号線の7駅にエスカレーターやエレベーターが増設されるほか、八通線の2駅、2号線の6駅でも増設される計画だ。

北京市は2021年、さまざまな困難を乗り越えて、地下鉄2号線の北京駅にエスカレーターを増設。地下鉄の他の路線や列車に乗り換える乗客が、重い荷物を持って階段を上らなくてよくなり、好評となった。今年、1号線と2号線の多くの駅にエスカレーターが増設されることは、さらなる広い範囲で市民の移動が円滑化されると期待されている。天安門西駅や天安門東駅、国貿駅、崇文門駅、雍和宮駅などは、以前から利用者が非常に多く、一部の駅は病院から近いため、利用する患者も多い。エスカレーターが増設されると、高齢者や体調を崩している人、障がい者なども便利に移動できるようになると期待されている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月5日