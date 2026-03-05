全人代報道官、3つの「非常に」で中国の人型ロボットを称賛
人民網日本語版 2026年03月05日15:32
第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見が3月4日、人民大会堂で行われた。会見終了後、記者からの追加質問に答えた大会報道官の婁勤倹氏は、「春晩（春節＜旧正月＞を祝う中国の国民的年越し番組）の人型ロボットのパフォーマンスには、非常に驚かされ、非常に感動し、そしてもちろん非常に誇りを感じた」と3つの「非常に」を用いて、中国の国産人型ロボットに対する率直な感想を語った。中国新聞社が伝えた。
婁氏は、「人型ロボットはAI（人工知能）の重要な担い手であり応用形態でもある。春晩の舞台は中国の人型ロボットの将来像を示した。かつてコンピューター分野に携わっていた者として、中国の科学技術者に敬意を表したい」と語った。
また婁氏は、「2025年は国産人型ロボット産業にとって、技術的ブレイクスルーと応用シーンの実装という二つの面で飛躍を遂げた重要な年だった。人型ロボットの技術能力と応用シーンが絶えず拡大するにつれ、私たちは無限の可能性に満ちた未来を目にしている」と率直に述べた。
さらに婁氏は、「人型ロボットの知覚、制御、実行には、エンボディドAI、電子機械工学、付加製造、複合材料などの先端技術が関わっている。多分野・学際的な理論と技術が相互に影響し合い、融合しながらイノベーションを生み出している」と話した。
同時に婁氏は、「人型ロボットが人間のように感知・思考・意思決定を行うようにするためには、その科学的理論と技術において世界的な共同努力が必要だ。さらに、人型ロボットの台頭と広範な活用は、倫理・モラルや社会ガバナンスなどの面で新たな課題を提起しており、世界全体で共に答えを見いだしていく必要がある」と語った。（編集YF）
「人民網日本語版」2026年3月5日
注目フォトニュース
関連記事
- 【2026年政府活動報告】第15次五カ年計画期間中に平均寿命を80歳に
- 2026年政府活動報告ダイジェスト
- 【2026年政府活動報告】2026年の経済成長率目標は4.5〜5％
- 第14期全人代第4回会議が開幕、習近平氏ら党・国家指導者が出席
- ＜全人代記者会見＞中米は相互尊重、平和共存、協力・ウィンウィンを図るべき
- ＜全人代記者会見＞第14期全人代第4回会議の会期は8日間
- ＜全人代記者会見＞中日関係について「中国人民はいかなる外部勢力による内政干渉も許さない」
- 全国両会、「開かれた中国」により明確な方向性を示す
- 国家移民管理局、2025年「全国両会」代表・委員の提言・提案194件を処理
- 2025年に国務院各当局が取り入れた両会代表・委員の提言・提案は4900件余り
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn