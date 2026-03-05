【2026年政府活動報告】第15次五カ年計画期間中に平均寿命を80歳に

第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が5日、北京の人民大会堂で開幕した。李強総理が国務院を代表して政府活動報告を行った。

政府活動報告によれば、「第15次五カ年計画（2026〜2030年）綱要（草案）」では、出産しやすい社会の構築に着目し、人口サービスシステムを整備する。国民の満足する教育を行い、労働年齢人口の平均教育年数を11.7年に高める。「健康中国」「スポーツ強国」の建設を加速し、平均寿命を80歳まで延ばす。人口高齢化に積極的に対応し、介護施設の介護型ベッドの割合を73％に引き上げる。質の高い十分な雇用を促進し、所得分配制度を整備し、社会保障システムを整備する。（編集NA）

