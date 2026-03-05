過去記事

多言語

人民網日本語版>>政治

【2026年政府活動報告】2026年の経済成長率目標は4.5〜5％

人民網日本語版　2026年03月05日10:49

第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が5日、北京の人民大会堂で開幕した。李強総理が国務院を代表して政府活動報告を行った。

政府活動報告が掲げた2026年の発展における主要目標は以下の通り。

経済成長率：4.5〜5％。実際の取り組みにおいてより良い結果を目指す。

都市部調査失業率：約5.5％

都市部新規就業者数：1200万人以上

消費者物価指数上昇幅：約2％

住民所得：経済成長と同期した増加

国際収支：基本的均衡を維持

食糧生産量：約7億トン

単位GDPあたりの二酸化炭素排出量：約3.8％削減

（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月5日

注目フォトニュース

関連記事

このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn