【2026年政府活動報告】2026年の経済成長率目標は4.5〜5％
人民網日本語版 2026年03月05日10:49
第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が5日、北京の人民大会堂で開幕した。李強総理が国務院を代表して政府活動報告を行った。
政府活動報告が掲げた2026年の発展における主要目標は以下の通り。
経済成長率：4.5〜5％。実際の取り組みにおいてより良い結果を目指す。
都市部調査失業率：約5.5％
都市部新規就業者数：1200万人以上
消費者物価指数上昇幅：約2％
住民所得：経済成長と同期した増加
国際収支：基本的均衡を維持
食糧生産量：約7億トン
単位GDPあたりの二酸化炭素排出量：約3.8％削減
