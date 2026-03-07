教育部部長「この2年間に『双一流』大学の募集定員が3.8万人増」

教育部（省）の懐進鵬部長は7日に行われた第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の民生をテーマとした記者会見で、「この2年間に、優れた学部（本科）の規模が拡大し、『双一流』（世界一流大学・一流学科）の大学の募集定員が3万8000人増加し、質の高い高等教育に対する国民の関心に積極的に応えた。このほか、この5年間に一般の学部を擁する大学18校と職業教育の学部を擁する大学70校が新たに設立され、大学の募集定員が70万人増加した。国際協力による大学運営が推進され、学部以上の中外協力による大学運営の機関・プロジェクト540ヶ所・件が新たに打ち出され、学位授与者数が35万人増加した」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年3月7日