【2026年政府活動報告】第15次五カ年計画綱要草案、20の主要指標を掲げる

第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が5日、北京の人民大会堂で開幕した。李強総理が国務院を代表して政府活動報告を行った。

政府活動報告によれば、「国民経済と社会発展の第15次五カ年計画の策定に関する中共中央の提案」で明確にされた主要目標を貫徹・実行するため、「綱要（草案）」は20の主要指標を掲げた。

経済発展：成長、構造、効率をめぐり3つの指標を掲げた。このうち、国内総生産（GDP）成長率は「合理的な範囲を維持し、各年度の状況に応じて設定する」とした。

イノベーション主導： イノベーションへの投資とその成果をめぐり3つの指標を掲げた。このうち、社会全体の研究開発（R&D）費投資については、年平均7％以上増加させるとした。

民生・福祉：雇用、所得、教育、医療、健康、高齢者と児童に焦点を定め、7つの指標を掲げた。

グリーン・低炭素：脱炭素・汚染低減、生態環境保護などをめぐり5つの指標を掲げた。単位GDPあたりの二酸化炭素排出量を累計で17％削減し、重点分野のグリーン・低炭素転換を引き続き推進するとした。

安全保障： 食糧、エネルギーの生産能力をめぐり2つの指標を掲げ、国家安全保障の重要な基礎を固めることに注力するとした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月5日