【2026年政府活動報告】第15次五カ年計画綱要草案、20の主要指標を掲げる
人民網日本語版 2026年03月05日15:21
第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が5日、北京の人民大会堂で開幕した。李強総理が国務院を代表して政府活動報告を行った。
政府活動報告によれば、「国民経済と社会発展の第15次五カ年計画の策定に関する中共中央の提案」で明確にされた主要目標を貫徹・実行するため、「綱要（草案）」は20の主要指標を掲げた。
経済発展：成長、構造、効率をめぐり3つの指標を掲げた。このうち、国内総生産（GDP）成長率は「合理的な範囲を維持し、各年度の状況に応じて設定する」とした。
イノベーション主導： イノベーションへの投資とその成果をめぐり3つの指標を掲げた。このうち、社会全体の研究開発（R&D）費投資については、年平均7％以上増加させるとした。
民生・福祉：雇用、所得、教育、医療、健康、高齢者と児童に焦点を定め、7つの指標を掲げた。
グリーン・低炭素：脱炭素・汚染低減、生態環境保護などをめぐり5つの指標を掲げた。単位GDPあたりの二酸化炭素排出量を累計で17％削減し、重点分野のグリーン・低炭素転換を引き続き推進するとした。
安全保障： 食糧、エネルギーの生産能力をめぐり2つの指標を掲げ、国家安全保障の重要な基礎を固めることに注力するとした。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年3月5日
注目フォトニュース
関連記事
- 【2026年政府活動報告】2026年の経済成長率目標は4.5〜5％
- 李強総理が全人代で政府活動報告、外交政策の方針示す
- 2026年政府活動報告ダイジェスト
- 【2026年政府活動報告】中国はAIなどの開発・応用で世界の前列に
- 【2026年政府活動報告】第15次五カ年計画期間中に平均寿命を80歳に
- 李強総理が全人代で政府活動報告、国防・軍隊建設の方針示す
- 李強総理が中独経済顧問委員会座談会に出席
- 李強総理が第20回G20サミットのセッション2及びセッション3に出席
- 李強総理が第20回G20サミット・セッション1で演説
- 李強総理が山東省視察「『遠近結合』を堅持し、幸先の良いスタートを」
- 李強総理がカナダのカーニー首相と会談
- 李強総理がタンザニア-ザンビア鉄道改修事業起工式に出席
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn