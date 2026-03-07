民政部部長「都市部・農村部カバーする介護サービス『セーフティネット』が基本的に構築」

民政部（省）の陸治原部長は7日に行われた第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の民生をテーマとした記者会見で、「中国には都市部・農村部をカバーする介護サービスの『セーフティネット』が基本的に構築されており、県エリアには、基本的に公営の介護サービス機関があって『総合プラットフォーム』や『総合調整機関』の役割を果たしている。半分以上の郷・鎮（街道）にエリアの介護サービスセンターが建設され、都市には組み込み型のコミュニティ介護サービスセンターが建設され、農村には隣人互助スポットや（公営の高齢者活動スポット）農村幸福院が建設された」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年3月7日