北京・天津・河北のカスタマイズ快速バス、新区間で通勤路線の運行開始
人民網日本語版 2026年03月17日13:56
京津冀（北京・天津・河北）協同発展戦略の着実な実行と北京・雄安両地間の交通ネットワークをさらに密接にするため、約1年に及ぶトライアル運行期間を経て、北京-雄安新区間のカスタマイズ快速バス通勤路線が3月16日から運行を開始した。中国新聞網が伝えた。
北京・雄安通勤カスタマイズ快速バスは、トライアル運行を開始して以来、延べ8500人以上の乗客に安全なサービスを提供してきた。これは、京津冀交通一体化プロセスにおける住民の利便性を高めるための実効性が高い施策であり、より多くの北京・雄安通勤族が都市一体化発展の恩恵を享受できると期待されている。（編集KM）
「人民網日本語版」2026年3月17日
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