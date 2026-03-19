平均月収46万円超！中国の就職シーズン、AIなどテクノロジー人材の争奪戦が激化

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今年も春の就職シーズンがやって来た。目下、各地では春期就職説明会が相次いで行われている。

北京市はこのほど、今年春期の1回目となる大型就職説明会を開催し、企業約480社が2万件以上の求人を行った。取材によると、今年は人工知能（AI）、クラウドコンピューティング、ビッグデータなどの産業で中核となる職種の多くで人材争奪戦が激化している。データを見ると、AIエンジニアの平均月収は2万元（1元は約23.2円）を超えている。

説明会の会場の様子を見ると、例年と異なり、今年は半数以上の企業がロボットやAIなどテクノロジー・イノベーション関連の求人を出していた。

また、今年は人間がAIの学習や意思決定プロセスに関与する手法「ヒューマン・イン・ザ・ループ（HITL）」を取り入れたところがますます増えていた。実際、北京のテクノロジー企業の多くではすでに、社員が「デジタル同僚」と共同で業務に当たるようになっている。AIを理解し、AIツールを使いこなすのは、今や働く人にとって必須の技能で、関連の求人も増加を続けている。

今年はAI、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、スマートハードウェアなどの産業の求人が安定的に増加し、中核となる職種では人材の奪い合いになっている。

最新のデータによれば、現時点でAIエンジニアの平均月収は2万804元に達しており、以下、半導体エンジニアの1万7790元、モバイル研究開発者の1万6624元、ソフトウェア研究開発者の1万5816元が続く。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年3月19日