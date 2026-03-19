製造業の新動力をアクティベートする「AI＋」　江蘇省靖江

今年の政府活動報告には、「人工知能＋（AI＋）」の深化と拡大が盛り込まれ、重点業界・分野におけるAIの商業化・大規模応用を推進し、スマート経済の新形態を構築することが明確に示された。江蘇省靖江市は、国家戦略に密接に対応し、政府主導・政策先行のもとで、AI産業チェーンマップ、重点プロジェクトリスト、深化融合発展行動プランを体系的に発表した。具体的には、政策による支援、計算能力によるサポート、シーンの開放・技術開発、産業人材の集積を強化することで、AIと主導産業・新興産業との深いレベルでの融合を全力で推進している。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年3月19日