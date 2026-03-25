「贅肉を牛肉に変える」チャレンジの体重測定スタート！

「贅肉を牛肉に変える」というヘルシーダイエットチャレンジの実施を発表し、大きな話題となっていた江蘇省無錫市梁渓区山北街道（エリア）で今月23日、チャレンジに参加するための体重測定が始まった。

住民たちは測定場所に集まり、列に並んで体重やウエストを測定し、ダイエット前のデータを記録した。

男性参加者の袁さんは、「ちょうどダイエットしようと思っていたのでチャレンジに参加した。今の体重は約76キロ。5キロの減量を目指している。年末には賞品の牛肉を火鍋にして食べたい」とした。

ヘルシーダイエットチャレンジは、「贅肉が付いている」市民の間で人気を集め、最終的に1031人がエントリーした。

梁渓区山北街道・便民サービスセンターの林曄センター長は、「『健康中国』の呼びかけに積極的に呼応し、ダイエットをしたいが、モチベーションが上がらないと悩む社会人の問題に応え、この大衆密着型の応援キャンペーンを企画した。健康志向の雰囲気づくりにもなればいいと考えている」とした。

2024年から、中国国家衛生健康委員会と含む16当局は、全国民体重管理特別行動を実施し、3年間で、全国民の体重管理に対する意識を大幅に高め、健康的なライフスタイルを身につけるよう働きかけることを目標に掲げている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月25日