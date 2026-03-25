英48グループ・クラブ会長「中国のイノベーション・テクノロジーは世界をリード」
人民網日本語版 2026年03月25日16:10
北京市で開催された中国発展ハイレベルフォーラム2026年年次総会の会期中、英国の対中ビジネス・経済関係促進を目的とする民間団体「48グループ・クラブ」のジャック・ペリー・ジュニア会長は人民網の独占インタビューに答え、第15次五カ年計画（2026～30年）を展望して、「中国のテクノロジーが世界の発展を牽引する」との見方を示した。
ペリー会長は、「世界は今、技術が駆動する新たなステージに入ろうとしている。エネルギーが原動力となり、量子技術が速度を保証し、人工知能（AI）が頭脳となり、ロボットが実行する。中国は多くの重要分野で他国をリードする立場にあり、これから世界の産業の方向性に大きな影響を与えるだろう」と述べた。
またペリー会長は、「当グループはロボット・AI関連産業の事業配置を通じて、中国のイノベーション能力とのマッチングを進め、中国企業とより深いレベルの協力を展開していく。中国と西側の企業間のコミュニケーションの架け橋を築き、双方の知識と技術のマッチング促進に力を入れる」と述べた。（編集KS）
「人民網日本語版」2026年3月25日
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