李強総理が中国発展ハイレベルフォーラム年次総会開幕式で基調演説

李強総理は22日、北京で中国発展ハイレベルフォーラム2026年年次総会の開幕式に出席し、基調演説を行った。新華社が伝えた。

李総理は「現在の国際情勢は、深く複雑な変化の最中にある。世界に目を向ければ、様々な趨勢が併存し、交錯し、衝突する光景が広がっている。一国主義や保護主義が横行する一方で、協力を求め発展を促す力も絶えず大きくなっている。従来分野における経済成長が困難に直面する一方で、新興分野の発展の原動力も勢いよく興っている。国際ルール・秩序が深刻な破壊と打撃を被る一方で、多くの国がグローバル・ガバナンスの改革と整備を積極的に後押ししている。パワー・ポリティクスが横行している一方で、公平と正義を守ろうとする声も日増しに高まっている。これらの現象は、その深層において思想や観念の衝突を反映しており、経済発展の観点から見れば、主として市場をどう捉えるか、発展をどう捉えるか、未来をどう捉えるかという問題だ。ここで私は3つの考え方を共有したい。第一に、市場はすでに希少な資源となっているが、絶えず創出され得るものでもある。第二に、発展は必然的に競争を伴うが、健全な競争と協調は互恵・ウィンウィンをもたらし得る。第三に、前途は試練に満ちているものの、素晴らしい未来を一層期待できる」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月23日