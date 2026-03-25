「ゼロカーボン運営」が常態化となった博鰲ゼロカーボンモデルエリア

2025年3月に、海南省の「博鰲（ボアオ）ニアゼロカーボンモデルエリア」の名称が「博鰲ゼロカーボンモデルエリア」に変更されて以降、同エリアの省エネ・二酸化炭素排出削減は目覚ましく、「ゼロカーボン運営」が常態化となる段階に全面的に突入している。実測データによると、2019年は11350.1トンだった博鰲ゼロカーボンモデルエリアの建物や市政インフラのエネルギー関連の二酸化炭素排出量は2025年には約14.6トンと、99.9％削減された。新華網が伝えた。

モデルエリアで生産されているグリーン電力は年間2900万kWhに達し、モデルエリアの約1940万kWhという電力使用ニーズを満たしているだけでなく、余剰の960万kWhが送電網に提供されている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月25日