自動運転の大型清掃車隊が瀋陽に導入

中国初となる、組織的に導入され、かつ全シーンをカバーする環境衛生分野の自動運転応用プロジェクトが23日、遼寧省瀋陽市で始動した。L4の自動運転清掃車12台が瀋陽市鉄西区の主要幹線道路で稼働し、中環潔集団股份有限公司（中環潔）のスマート点検および無人運転運営プラットフォームと融合し、「AI＋都市サービス」の新たなモデルを切り開いた。新華網が伝えた。

今回投入された自動運転清掃車は、LiDAR、高解像度カメラ、ミリ波レーダーなどマルチセンサー融合システムを搭載しており、360度の死角なし検知を実現する。自律的なルート計画、インテリジェントな障害物回避、路肩に沿った高精度清掃が可能で、洗浄清掃、高圧洗浄、散水による粉じん抑制など複数の機能を備えている。

中環潔の陳黎媛社長は、「この車両は連続8時間の作業が可能で、24時間の循環運用に対応している。自動で帰還し水の補給、充電、ごみの排出を行うことができ、清掃作業の効率と連続性を大幅に高めるだろう」と説明。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年3月25日