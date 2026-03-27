中国商務部「反省して過ちを改め、正常な経済貿易協力の環境を作るよう日本に促す」

商務部（省）の何詠前報道官は26日に行われた定例記者会見の中で、「日本政府に対し、しっかりと反省して過ちを改め、両国の正常な経済貿易協力のための環境作りをすることを改めて促す」と述べた。

何報道官は質問に答える中で、「中国は高い水準の開放を堅持し、市場化・法治化・国際化された一流のビジネス環境の構築に努力している。中国日本商会の最新のアンケート調査によれば、在中国日本企業は経営状況が全体として好転し、中国のビジネス環境に対する満足度は高水準を維持しており、また今後も引き続いて中国市場を深く開拓するとしている。安定した健全な中日経済貿易関係は、両国国民の共通利益に合致する。私たちは日本政府に対し、しっかりと反省して過ちを改め、両国の正常な経済貿易協力のための環境作りをすることを改めて促す」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年3月27日