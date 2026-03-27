初公開！中国のロボットウルフ群による市街戦映像

中国兵器自動化研究所有限公司は、最新世代のロボットウルフ群を独自開発した。これらは小型ミサイルやグレネードランチャーなど、より多くの武器を搭載することができ、目標に対する火力制圧が可能だ。先日、ロボットウルフ群による市街戦の映像が初めて公開された。偵察担当は「暗影」、攻撃担当は「浴血」、後方支援担当は「極地」と呼ばれている。中央テレビニュースが伝えた。

前世代と比較して、ロボットウルフは安定性の面で大幅な向上を遂げた。凹凸の激しい瓦礫地帯を迅速に通過し、最高時速は15kmに達する。また、25kgの重量を背負いながら、30cmの高台を難なく乗り越えることができる。

公開された映像の中で、2体の「暗影」は目標エリアに到着すると協調して地図を構築し、それを3画面構成の指揮端末に伝送。この指揮端末はロボットウルフ群の作戦指揮室であり、前方の情報をリアルタイムで収集し、複数のロボットウルフ、さらには上空のドローンまでも統合的に配備・運用することで、空陸一体となった協調攻撃を実現できる。後方支援を担う「極地」は、前方陣地で攻撃を担当する「浴血」の足取りにすでに追いついていた。「浴血」は模擬目標に接近し、射撃準備を整えた。搭載されたレーザー発射器が照準・ロックオンを完了すると、模擬目標の頭上から煙が上がり、命中したことが示された。

実戦において、ロボットウルフは通常、自律的に識別・照準を行い、人間が攻撃の最終確認を行う。また、任務の内容に応じて、異なる武器ペイロードを搭載することも可能だ。（編集ES）

「人民網日本語版」2026年3月27日