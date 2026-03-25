人型ロボットの「新人研修」を行う山東省青島のデータ収集・訓練場

山東省青島市嶗山区の青島市人型ロボットデータ収集・訓練場には、工業スマート製造やスマートホーム、商業サービスといった人型ロボットデータ収集シーンが設置されており、人型ロボット関連の研究開発にサポートが提供されている。新華網が伝えた。

データ収集スタッフは、そこでロボットを操作して、物流のピッキングや商業施設・スーパーの商品管理、厨房の作業、部品の組み立てといった特定のタスクを実行している。そして、操作を何度となく繰り返し、試行錯誤しながら、ロボットがさらにスマートな「ブレイン」を備えることができるよう膨大な量の動作データを収集し、人型ロボットのスマート化実現に向けた「ラストワンマイル」の問題を解消して、人型ロボットのさまざまな業界における実装を実現できるようバックアップし、数多くの企業にサービスを提供している。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月25日