中国の科学者、トウモロコシの「理想の体型」を実現

河南農業大学の陳彦恵教授のチームが、崖州湾国家実験室の王海洋教授のチームと共同で、トウモロコシの理想的な株型を精密に設計する新たな育種体系の構築に成功したことが3月24日、同大学への取材で分かった。この成果は、中国のトウモロコシ育種が従来の「経験的選定」から「精密設計」へと本格的に移行したことを示している。関連研究成果は学術誌「ネイチャー・ジェネティクス（Nature Genetics）」に掲載された。科技日報が伝えた。

トウモロコシの高収量化には栽植密度の向上が鍵となる。しかし、密植しすぎると倒伏しやすくなり、葉が互いに遮光し合うことで、かえって収量低下を招く。そのため、「理想的な株型（体型）」で「密植に強い」トウモロコシの育成が中核目標となる。研究チームの調査により、「理想の体型」を実現する鍵は、株型をコンパクトにする「優良遺伝子」を継続的に集積することにあることが明らかになった。

この法則に基づき、チームは株型を制御する8つの優良遺伝子を特定した。さらに、それらをもとに、トウモロコシの「理想の体型」育種体系を設計した。新たに発見された「優良遺伝子」を、生育形態が不十分な高収量の古典的品種に、積み木を組み立てるように精密に導入する手法を採用した。河南農業大学の姚文准教授は、「この体系を用いて古典的な品種を改良し、すでに4つの耐密・高収量の新たなハイブリッド品種を育成した。高密度栽培条件下で、収量は4.1％から9.2％増加した」と説明した。

この技術の応用により、トウモロコシ育種はより精密で制御可能なものとなった。今後、この技術は中国のトウモロコシ品種の更新を大幅に加速させ、中国の種子産業の競争力強化と食料安全保障の確保に向けた重要な科学技術的支援を提供している。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年3月31日