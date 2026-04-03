24時間営業「China Spa」が大人気　押し寄せる外国人観光客

「一歩足を踏み入れた時、そのすごさに驚いてしまった」。米国のブロガー「Yemi」さんは最近、北京市にある24時間営業の大型スパ施設を体験し、このような感想を述べた。50ドル（1ドルは約159.6円、約8000円）払えばフルーツや飲み物、アイスクリームやポップコーンなどを食べ放題で、さまざまなスパサービスも体験できる。

Yemiさんは、「中国のスパ施設は、いろいろ体験したり食事を取ったりでき、何時間でもくつろげる素敵な場所。1つの目的のために来て、終わったらすぐ帰るという場所ではない」と話す。

海外のSNSでは、「中国の24時間営業スパ（China 24 Hours Spa）」は閲覧数獲得のカギになっている。

SNSのスクリーンショット

アイルランドのブロガー「Travis Leon」さんは最近、海外の動画プラットフォームで「中国24時間営業スパ」のショート動画を発信。再生数が957万回に達した。Travisさんはその中で、「35ドル払って、四川省成都市のスパで全てのサービスを体験してみた。ここなら一晩過ごしても大抵のホテルよりも安く済み、コストパフォーマンスがものすごく高い」とコメントした。

Travisさんの動画には、海外のネットユーザーからたくさんの「いいね」やコメントが寄せられた。コメント欄に「計算問題」として、「1日35ドルで計算すると、1ヶ月滞在してもアパートを借りるより安い」と書き込んだ人もいる。

海外のネットユーザーからは、「パスポート代や航空券代を入れても、中国のスパに6ヶ月滞在すれば、かなりの節約になる」と感嘆の声が上がる。

上海にあるスパ施設（写真提供・第一財経）

最近の外国人観光客が中国のスパに大挙して訪れる現象について、北京第二外国語学院中国文化・観光産業研究院の呉麗雲教授は、「海外のスパやサウナと比べて、中国のスパは根本的に3つの点が異なる。1つ目は機能の複合性だ。海外のスパ・サウナは機能が1つだけで、スパかサウナしかないが、中国のスパはグルメ、入浴、リラクゼーション、レジャーが一体になっている。2つ目はコストパフォーマンスの高さだ。100～300元ほど出せば、入浴、グルメ、映画、スパ、カードゲームや麻雀などさまざまな体験ができ、コスパが極めて高い。3つ目は社交機能の高さだ。家族や友人と一緒に来たり集まったりでき、スパ自体が社交の場になっている」と指摘した。

美団のデータプラットフォームによると、過去約4年間にスパ産業の売上高は年々増加しており、25年はこの4年間のピークに達して、前年同期比増加率が20％を超えた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月3日