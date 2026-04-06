清明節連休の全国鉄道旅客輸送量が2212.3万人に　過去最多を更新

清明節（先祖を祭る中国の伝統的な祭日、今年は4月5日）に合わせて4月4日から6日が3連休となる中国。中国国家鉄路集団有限公司によると、4月4日、全国の鉄道旅客輸送量が延べ2212万3000人に達し、清明節連休の1日あたり旅客輸送量の記録を更新した。5日は延べ1470万人に達する見込みで、旅客輸送列車768本を増発する計画だ。

公安部（省）によれば、5日には全国主要道路の交通量が前日よりやや増加した。5日18時現在、全国の道路交通の安全状況は全体として安定しており、大規模、長時間、長距離の深刻な交通渋滞は報告されておらず、重大な交通事故の報告もない。

交通運輸部によると、5日の社会全体の地域をまたぐ人の移動は前年同期比7.2％増の延べ2億6727万6000人に達する見込みという。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月6日