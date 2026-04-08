木蘭雲霧山を覆うように一面のツツジが開花　湖北省武漢

湖北省武漢市に位置する木蘭雲霧山の面積1万ムー（約667ヘクタール）の野生のツツジが次々と開花を迎え、山全体を赤く彩るような春の美しい景観が広がっている。観光客は自然の美しさと文化観光の融合による独特な魅力を楽しむことができる。人民網が伝えた。

木蘭雲霧山は標高によって異なる立体的な気候が特徴的だ。雲霧山ではツツジの花が段階的に開花し、見頃は5月上旬まで続く。四季折々に、十里ごとに異なる花を観賞できる。

木蘭雲霧山は近年、インフラ整備に取り組み続け、生態と文化観光の融合を掘り下げている。美しい環境を守りつつ、生態資源を発展の力に変え、農村振興と湖北省の文化観光の質の高い発展を後押ししている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月8日