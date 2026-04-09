ネーブルオレンジを丸ごと利用した加工が農村振興を後押し　湖北省秭帰

中国で「ネーブルオレンジの里」と呼ばれている湖北省宜昌市秭帰県は、良質なネーブルオレンジという資源に立脚して、ネーブルオレンジの踏み込んだ加工産業のイノベーションとアップグレードを推し進めている。

物理的な脱苦味処理や低温スロークッキングといった現代的技術を使って、果皮を砂糖漬けオレンジピールダイスに、果肉を缶詰やネーブルオレンジ酒、オレンジジュースなどの製品に加工することで、ネーブルオレンジを丸ごと利用し、「廃棄物ゼロ」生産を実現している。科学技術の力で産業チェーンを延伸し、農産物の付加価値を高めることで、農村振興と農家の増収をバックアップしている。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年4月9日