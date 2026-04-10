広西南寧市の石門公園に現れた白いリス

ヒマワリの種を食べる白いリス（撮影・梁章暉）。

広西壮（チワン）族自治区南寧市の石門公園で最近、多くの市民や観光客が全身真っ白で、目は透明感のある黒のリスを目撃している。人民網が伝えた。

落花生を食べる白いリス（撮影・雷琦竣）。

南寧石門公園は、生物多様性を増進し、来園者が自然に触れることができる楽しみを増やそうと、東側の果樹園エリアにリスの巣箱を10個設置している。

南寧石門公園に現れた白いリス（撮影・梁章暉）。

巣箱を設置したことで、リスが頻繁に姿を現すようになり、早朝や夕方にはクリハラリスが特によく姿を見せるようになっている。また最近は非常に珍しい真っ白のリスも現れて、多くの来園者が足を止めて撮影している。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年4月10日