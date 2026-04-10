中国主導の国際学術誌「Vita」紙媒体版、正式刊行へ

中国が主導する国際学術誌「Vita」は、今年6月から7月にかけて紙媒体版を正式に刊行することが4月8日、分かった。科技日報が伝えた。

「Vita」はラテン語に由来し、「生命」を意味する言葉だ。同誌は高等教育出版社が主催・発行し、生命科学オープンアライアンスの各機関の共同参画により構築され、生命科学およびバイオ医学分野に焦点を当てる。オープン共有の理念を堅持し、本誌は世界の研究者に向けて無料公開される。

Vitaの創刊は、中国の生命科学およびバイオ医学分野における先端学術出版の不足を効果的に補うものになる。2025年8月、中国の15の大学・研究機関が共同で生命科学オープンアライアンスを発足し、Vita創刊を正式に発表した。同年12月には同アライアンスの2025年年次会議が開催され、加盟機関は33に拡大し、さらに生命科学シリーズ学術誌の専門委員会が設立された。現在までに、国内外のトップクラスの科学者100人近くがVitaの学術顧問委員会への参加に招かれている。

Vita編集部主任兼副編集長の姜姝姝博士は取材に、「今年第1四半期に当誌がすでにオンラインで論文掲載を開始した。現時点で9本のオリジナル研究論文が発表されている」と明らかにした。

姜氏は、「この進展は非常に速く、学術界のVitaに対する期待の高さと強い支援を示している。研究者の投稿意欲も高く、投稿論文には高水準の研究成果が多数含まれている」と述べた。

また、本誌に加え、Vitaの姉妹誌の準備も進められており、シリーズ全体の体系が段階的に整備される見込みだ。姜氏によれば、現在4〜5誌の姉妹誌が準備中で、生命科学およびバイオ医学の各細分野に特化し、今年中に順次登場する予定だ。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月10日