【音声ニュース】世界ドローン運動会が四川省成都市で開催

四川省の成都ハイテクパークにあるロボット公園で4月11日、世界ドローン運動会が開催され、中国国内外の小中高、高等教育機関、企業から443チームが出場した。

今回の世界ドローン運動会は3日間に分けて開催。まず、11日にドローン重量挙げ、ドローンフェンシング、ドローンバスケットボールなどの試合が行われた。18日と25日には、低空インテリジェント制御、ドローン馬術などの試合が行われることになっている。

試合会場では、留学生チーム、中国の高等教育機関、職業学校、企業のチームが腕を競った。さまざまな背景を持つチームが、飛行制御アルゴリズム、システム最適化、タスク実行アプローチといった面で、差別化されたアプローチを披露し、技術交流のムードが漂っていた。会場の外には展示エリアも設置され、ドローン応用シーンや技術力を紹介。競技を通じて技術展示と産業理解を結ぶという同イベントの役割をより高めていた。

「人民網日本語版」2026年4月16日