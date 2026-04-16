世界最大の1万トン級純電動スマートコンテナ船が初出航　浙江省寧波舟山港

浙江省寧波舟山港北侖港区では4月15日、世界最大かつ中国で初めての１万トン級純電動スマートコンテナ船「寧遠電鯤」号が出航し、嘉興港乍浦港区へと向かった。これは中国の沿海コンテナ輸送が純電気駆動とスマートナビゲーションという全く新しい発展段階に入ったことを意味している。

寧波遠洋運輸股份有限公司が建造した「寧遠電鯤」号は、全長127.8メートル、幅21.6メートル、742TEU（標準コンテナ）の貨物を積載することができる。10個の標準化箱型バッテリーをコア動力として採用しており、総蓄電量は約2万キロワット時（kWh）に達し、これは家庭用の電気自動車300台分のバッテリー総容量に相当する。同船の運用が始まると、年間580トンの燃料の節約と、1400トン以上のCO2排出削減を実現すると見られている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年4月16日