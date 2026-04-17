中国3月の1日平均Token消費量が140兆突破　前年末比4割増

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国務院新聞弁公室は16日に記者会見を行い、2026年第1四半期（1-3月）の国民経済の運営状況を説明し、記者からの質問に答えた。国家統計局の毛盛勇副局長は、「中国では人工知能（AI）の商用化・大規模化応用が段階的飛躍を遂げ、今年3月末時点で、1日平均Token（AIにおける最小計量単位、トークン）消費量が前年末比で40％以上増加し、140兆を超えた。AIの発展が多くの産業・業種をエンパワーメントし、関連分野の急速な成長を促した」と説明した。

毛副局長は、「今年第1四半期の状況を見ると、新たな質の生産力の育成が新たな成果をあげた。その成果は主に4方面の『4つの化』で概括することができる。1つ目はハイエンド化で、ハイエンド製造業と現代サービス業が急速に発展した。2つ目はスマート化で、スマート化の発展による牽引作用が強まった。3つ目はグリーン化で、グリーントランスフォーメーションが新たな成長ポイントを生み出した。4つ目は新型化で、従来型産業が新たな活力を見せ、改良と高度化を遂げた」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月17日