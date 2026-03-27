「Token」の中国語訳が「詞元」に決定

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AIブームの中で、ある概念の重要性が徐々に際立ってきている。それが「Token（トークン）」だ。これはランキングにおける大規模言語モデル（LLM）の呼び出し量の評価基準であり、LLM企業の販売プランにおける課金単位でもある。人民日報微信（WeChat）公式アカウントが伝えた。

3月23日、中国発展ハイレベルフォーラム2026年年次総会において、国家データ局の劉烈宏局長は、「Tokenすなわち『詞元』は、AI時代における価値の基準点であるだけでなく、技術供給とビジネス需要を結びつける『決済単位』でもあり、ビジネスモデルの実装に定量化の可能性を提供している」と述べた。

これにより、Tokenの中国語訳が「詞元」として示された。

2024年初頭、中国の1日平均のToken呼び出し量は1000億だったが、25年末には100兆へと跳ね上がった。今年3月にはすでに140兆を突破しており、2年間で1000倍以上の成長を遂げていることが、国家データ局への取材で分かった。

詞元（Token）とは何か？

詞元（Token）は、LLMが情報を処理する際の最小単位であり、AI時代において計量可能、価格設定可能、取引可能という特徴を持つ。深セン理工大学演算能力マイクロエレクトロニクス学院の馬智恒助教授は、「モデルに入力される前に、テキストはTokenに分割され、ベクトルに変換される。例えば、中国語は通常1文字が1個から2個のTokenに対応しており、ユーザーの質問やAIの回答のたびに一定量のTokenが消費される」と説明。

深セン計算科学研究院崖山LABの責任者である欧偉傑氏は、「演算能力を電力に例えるなら、Tokenは消費される電力量に相当し、AIの活動レベルや処理規模を測る中核指標だ」と語った。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年3月27日