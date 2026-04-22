ビニールハウス栽培のヤマモモの出荷スタート　浙江省慈渓市

浙江省慈渓市のビニールハウスで栽培されたヤマモモは4月に収穫期を迎え、第一陣が出荷されている。同市では2025年10月から初となる2層構造の被覆フィルムビニールハウスにおける全自動で光や水、肥料、温度を調整するマルチ技術を導入し、レッド・ブルーライトで補光し、スマート温度制御・水肥一体化システムを活用して、自然に極めて近い生長環境が作り出されている。そして、従来の自然に成熟して出荷されるヤマモモよりも、1ヶ月半早く出荷できるようになっている。新華網が伝えた。

慈渓市のヤマモモ栽培農家は近年、ヤマモモ畑のデータ収集技術を継続的に模索し、スマートビニールハウスを導入し、冷蔵庫やコールドチェーンのシステムを構築し、ヤマモモの出荷周期を伸ばし、豊かな生活を送るための増収を実現できるよう取り組んでいる。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年4月22日