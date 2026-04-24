「2025年ライブコンサート市場報告」発表 大型公演の興行収入295億元突破
人民網日本語版 2026年04月24日15:04
中国公演産業協会と映画産業データサイト「灯塔専業版」はこのほど開催された中国公演交易会のライブ市場をテーマとしたフォーラムで、「構造高度化、エコシステム拡張――2025年ライブコンサート市場分析報告」を共同で発表した。それによると、2025年の大型コンサートは高度成長傾向を保ち、興行収入と観客数がいずれも過去最高を更新した。そのうち興行収入は前年比13.7％増の295億5800万元（1元は約23.4円）に上り、観客数は同30.8％増の延べ3800万人に迫った。
「2025年ライブコンサート市場報告」が発表（写真提供・中国公演産業協会と映画産業データサイト「灯塔専業版」）
同報告書は、観客数5000人以下の中小規模ライブ公演の発展状況に関するデータを初めて公表。関連データを見ると、25年の中小規模ライブ公演の興行収入は23億1500万元、公演数は延べ4万4100回、観客数は延べ886万7300人。全体として、ライブ公演は多様化と多層化が進み、より深みのある消費エコシステムへと発展している。
また、同報告書によると、2025年のライブツアー市場は大型公演が引き続き中核を担う柱になり、トップクラスのアーティストは引き続き集客力の強さで高い興行収入をあげた。同年にツアーを行ったアーティストは前年比17.5％増の201組に上った。（編集KS）
「人民網日本語版」2026年4月24日
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